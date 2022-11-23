В Рязанской области 24 июня пройдет единый день выпускника в 2023 году

В Рязанской области утвердили дату единого дня выпускника на 2023 год. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в среду, 23 ноября.

«Установить дату проведения Дня выпускников общеобразовательных организаций Рязанской области в 2023 году — 24 июня», — говорится в документе.

Напомним, до пандемии, в 2019 году, единый день выпускника отмечали в Рязани на Соборной площади с красной дорожкой и выступлением Feduka.