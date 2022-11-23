В Рязани у перехода возле ТЦ «Премьер» глыба льда упала на лобовое стекло

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В Рязани у перехода возле ТЦ «Премьер» глыба снега упала на лобовое стекло. Кадры с места происшествия в среду, 23 ноября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Следовал по дороге Московского шоссе и с пешеходного перехода упала глыба снега точно в лобовое стекло. Факт происшествия зафиксирован сотрудником ГИБДД Как узнать к какой компании относится данное сооружение?», — рассказал рязанец.

На кадрах видно, как перед машиной с надземного перехода упал снег. На момент происшествия запись обрывается.