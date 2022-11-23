В Рязани пройдет чемпионат по регболу

В Рязани с 25 по 27 ноября пройдет чемпионат России по регболу. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревнованиях примут участие регбольные дружины страны. Участие на чемпионате России подтвердили команды из Рязани, Чувашской Республики Перми, Омска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Михайлова.

Программа соревнований :

25 ноября

11:00 — начало, предварительные встречи;

18:00 — торжественное открытие;

19:00 — игра рязанской команды.

26 ноября

9:00-18:00 предварительные встречи;

18:00—21:00 полуфинальные встречи.

27 ноября

10:30 игра за 3 место;

12:00 финал;

14:30 церемония закрытия.