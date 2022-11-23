В Песочне девушка упала около подъезда и получила перелом

В соцсети опубликовано видео.

В Песочне девушка упала около подъезда и получила перелом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичная Рязань».

«В Песочне, молодая девушка, мама упала у дома получила сложнейший перелом, уже несколько операций», — отмечается в подписи к видео.

Также по словам автора поста, в Рязани после падения на улице Высоковольтной пожилая женщина попала в больницу с переломом.

«Сотни рязанцев покалечились всего за пару дней гололеда! Дороги не убирают и не посыпают песком, травмпункты забиты людьми с переломами! Вы понимаете, что калечите судьбы людей?» — говорится в сообщении.