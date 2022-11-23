В Новосибирской области «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом
В Новосибирской области «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом. Об этом
Авария случилась в среду, 23 ноября, примерно в 7.57 между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области. Там водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара грузовик откинула на соседний путь под еще один проходивший грузовой поезд, а сам локомотив сошел с рельс.
В ДТП погиб водитель «КамАЗа».