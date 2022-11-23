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В Новосибирской области «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом

В Новосибирской области «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщил портал «Бердск онлайн» со ссылкой на сайт Западно-Сибирской железной дороги.

Авария случилась в среду, 23 ноября, примерно в 7.57 между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области. Там водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара грузовик откинула на соседний путь под еще один проходивший грузовой поезд, а сам локомотив сошел с рельс.

В ДТП погиб водитель «КамАЗа».