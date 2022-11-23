В Москве задержали серийного сексуального маньяка

Серийного сексуального маньяка задержали в Москве. Как сообщает Mash, он находил домработниц в интернете, приглашал их навести порядок, а потом часами насиловал.

Одну из жертв зовут Камилла Ч. Она работает в столице уборщицей. 24-летняя девушка родом из Казахстана, она периодически искала подработку в интернете. Камилла откликнулась на объявление, в котором искали клинеров после ремонта в квартире. Заказчик представился Александром и пообещал встретить у метро «Молодёжная», чтобы отвести в квартиру для уборки.

Преступник накинулся на девушку, как только она оказалась в жилище. Мужчина повалил её и стал угрожать: говорил, что забьёт до смерти стеклянной пепельницей, если будет кричать. По словам потерпевшей, он издевался над ней три часа. Как только закончил — отпустил. Полицейские разыскали насильника. Им оказался уроженец Узбекистана Сардор С.