В Кремле прокомментировали просьбу об указе о завершении частичной мобилизации

В ответ на просьбу издать указ Песков ответил, что обращение пока не получали.

Кремль пока не получал обращение карельских депутатов с просьбой о завершении частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

Ранее партия «Яблоко» сообщила, что соответствующий запрос президенту направили России Владимиру Путину от фракции в заксобрании Карелии. Депутаты отметили, что никакого нормативного акта об окончании призыва по частичной мобилизации не было издано.

В ответ на просьбу издать указ Песков ответил, что обращение пока не получали.

«Нет. Пока не видели», — сказал он.