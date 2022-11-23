В Киеве прозвучала серия взрывов в разных районах города

Также сообщается о полном отключении электричества и водоснабжения в левобережной части столицы.

В Киеве прозвучала серия взрывов в разных районах города. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

«Еще несколько взрывов в разных районах столицы», — написал Кличко.

Кличко подтвердил прилет по одному из инфраструктурных объектов в столице. Он также сообщил, что в левобережной части города полностью отключены электричество и водоснабжение.

Фото с Telegram-канала Mash