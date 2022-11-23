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Сорокина утвердила проект планировки микрорайона «Братиславский» в Рязани с 25-этажками

Утвержден новый проект планировки микрорайона «Братиславский» в границах улиц Баженова, Голенчинской, Голенчинского шоссе и Славянского проспекта. Соответствующее постановление мэра Елены Сорокиной официально опубликовали в среду, 23 ноября.

Отметим, проект дополнили 25-этажными домами. Так, на втором этапе строительства вместо ранее планируемого дома на 15-17 этажей — появится высотка с переменной этажность 17-25, у жилого 17-этажого дома появится подземная парковка на 210 мест (вместо отдельных подземных гаражей). Кроме того, старым проектом на втором этапе планировались три односекционные 17-этажки (всего на 288 квартир). Теперь там возведут две высотки переменной этажность (12-25 и 17-25) всего на 765 квартир. У одного из них добавят паркинг на 90 мест.

На завершающем этапе строительства запланированы: паркинг, детсад, школа, торгово-офисное здание с библиотекой и спортивно-оздоровительный и культурный комплекс.

Ранее проект обсуждался на слушаниях.