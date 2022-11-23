Рязанских врачей научили работать в обновленной медицинской информсистеме

Через нее врачи по всей области получат доступ к общим базам данных, профессиональной документации, электронным медицинским картам. Там же будут отображаться все талоны ко всем специалистам во всех учреждениях, появится возможность записи в любой час и день.

В среду, 23 ноября, в Рязанском медицинском университете 69 врачей из 25 лечебных учреждений Рязани начали учить работать в обновленной МИС — медицинской информационной системе.

Через нее врачи по всей области получат доступ к общим базам данных, профессиональной документации, электронным медицинским картам. Там же будут отображаться все талоны ко всем специалистам во всех учреждениях, появится возможность записи в любой час и день. Через МИС будут оформлять электронные больничные и выписывать электронные льготные рецепты.

В 2023 году, когда закончится обучение, все процессы в больницах, поликлиниках и диспансерах будут перезапущены на новой основе.

«Завершается внедрение программного обеспечения, над которым начинали работать 10 лет назад, с которым было так много ошибок», — сказал ректор РязГМУ Роман Калинин.

«Компания-разработчик системы провела грандиозную работу. Мы советовались с айтишниками всех лечебных учреждений, проверили на соответствие рабочие места у главных врачей, врачей-диагностов, регистраторов, — заверил министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. — Мы поняли, как не повторять прежних ошибок. Минздрав региона помог нам согласовать все с федеральными органами. Очень вовремя подключился РязГМУ, на базе которого будет ежедневно идти обучение врачей. Будут еще онлайн-курсы и техподдержка. Внедрить систему мы надеемся в конце 2022 года. А потом, надеюсь, вокруг нее начнет создаваться центр компетенций».

До конца года министерство цифровизации Рязанской области намерено обучить 9 тысяч медиков по всему региону.