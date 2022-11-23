Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-3°
ЦБ USD 60.5 -0.16 24/11
ЦБ EUR 62.29 0.11 24/11
Нал. USD 63.56 / 63.36 23/11 16:15
Нал. EUR 64.31 / 65.23 23/11 16:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
4 981
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
5 263
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
6 089
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
19 344
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанских врачей научили работать в обновленной медицинской информсистеме
Через нее врачи по всей области получат доступ к общим базам данных, профессиональной документации, электронным медицинским картам. Там же будут отображаться все талоны ко всем специалистам во всех учреждениях, появится возможность записи в любой час и день.

В среду, 23 ноября, в Рязанском медицинском университете 69 врачей из 25 лечебных учреждений Рязани начали учить работать в обновленной МИС — медицинской информационной системе.

Через нее врачи по всей области получат доступ к общим базам данных, профессиональной документации, электронным медицинским картам. Там же будут отображаться все талоны ко всем специалистам во всех учреждениях, появится возможность записи в любой час и день. Через МИС будут оформлять электронные больничные и выписывать электронные льготные рецепты.

В 2023 году, когда закончится обучение, все процессы в больницах, поликлиниках и диспансерах будут перезапущены на новой основе.

«Завершается внедрение программного обеспечения, над которым начинали работать 10 лет назад, с которым было так много ошибок», — сказал ректор РязГМУ Роман Калинин.

«Компания-разработчик системы провела грандиозную работу. Мы советовались с айтишниками всех лечебных учреждений, проверили на соответствие рабочие места у главных врачей, врачей-диагностов, регистраторов, — заверил министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. — Мы поняли, как не повторять прежних ошибок. Минздрав региона помог нам согласовать все с федеральными органами. Очень вовремя подключился РязГМУ, на базе которого будет ежедневно идти обучение врачей. Будут еще онлайн-курсы и техподдержка. Внедрить систему мы надеемся в конце 2022 года. А потом, надеюсь, вокруг нее начнет создаваться центр компетенций».

До конца года министерство цифровизации Рязанской области намерено обучить 9 тысяч медиков по всему региону.