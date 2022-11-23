Рязанская НПК выпустила более трех миллионов тонн высокоэкологичного бензина «Евро 6»

В компании отметили, что топливо обладает высокими экологическими и эксплуатационными свойствами, а производство и реализация бензина «Евро 6» позволили снизить суммарные выбросы серы в атмосферу в два раза.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») отгрузила более трех миллионов тонн высокооктанового бензина АИ-95-К5 «Евро 6». Об этом сообщили в РНПК.

В компании отметили, что топливо обладает высокими экологическими и эксплуатационными свойствами, а производство и реализация бензина «Евро 6» позволили снизить суммарные выбросы серы в атмосферу в два раза.

«Бензин АИ-95-К5 «Евро 6» стал новинкой в производственной линейке Рязанской НПК в 2019 году. Рецептура и технология производства с использованием высококачественных компонентов разработана специалистами корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ ПАО «НК «Роснефть»», — рассказали в РНПК.

Как сообщили, в данном бензине на 20-40% сократили содержание веществ, которые при сгорании образуют соединения, влияющие на окружающую среду. Топливо содержит значительно меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что снижает токсичность выхлопных газов. Помимо этого, «Евро 6» позволяет уменьшить количество отложений на впускных клапанах на 12,5% и количество отложений в камере сгорания двигателя — на 12,7%.

«Выпуск бензина является вкладом Роснефти в защиту окружающей среды», — заявили в РНПК.

Отмечается, что бензин производят благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования, изменению технологии изготовления топлива, а также применению отечественных катализаторов для выработки компонентов товарной продукции. Продукция отгружается в Московскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области, а также в Краснодарский край.

Ежемесячно Рязанская НПК выпускает до 100 тысяч тонн АИ-95-К5 «Евро 6». Бензин АИ-95-К5 «Евро 6″ в 2019 году удостоился звания лауреата престижного всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России» с включением в общероссийский каталог.

«Рязанская НПК проводит поэтапное техническое перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. Реализованные мероприятия позволяют заводу выпускать целевые продукты, в том числе, высокооктановый бензин АИ-100, низкосернистое судовое топливо и другие нефтепродукты», — добавили в компании.

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит экологичные автомобильные бензины, в том числе «Евро 6» и дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.