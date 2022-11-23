Рязанка рассказала, что ее сыну, участвующему в СВО, не поступают выплаты

Рязанка сообщила, что за два месяца ее сыну не поступало никаких выплат, а командиры объяснили это ему отсутствием документов.

Рязанцу, участвующему в специальной военной операции, не поступают выплаты. Об этом на странице группы «Рязанская область» в соцсети «Одноклассники» сообщила его мать.

По словам женщины, рязанец ушел служить по контракту 21 сентября 2022 года. Рязанка сообщила, что за два месяца ее сыну не поступало никаких выплат, а командиры объяснили это ему отсутствием документов."Он там уже два месяца, никаких выплат ему не поступало. Когда он вышел на связь, пояснил, что ему и еще другим ребятам, которые с ним, не платят, так как они не числятся и на них нет никаких документов. Они спросили у командира и он тоже сказал, что на них документов нет и даже если с ними что-то случится, он даже не может о них сообщить, так как их документов нет", — рассказала женщина.

Помимо этого, она отметила, что контракт сына продлевается до окончания спецоперации, хотя изначально военкомат предоставлял документ о контракте на три месяца.

«Мне не понятно, как же так, что нет документов, если их оформляли в военкомате на Фрунзе, 27, и отправили самолетом без документов? И какой тогда продлевается контракт, если он не оформлен?» — возмутилась рязанка.

Она добавила, что на месте его работы, в «РЖД», сообщили, что согласно документам, он может не работать по 21 декабря, а «потом у него будет неявка».

«Прошу помощи у вас. В военкомате я спрашивала, мне сказали что у них информации нет», — обратилась к рязанским властям женщина.