Рязанцев предупредили об изменениях правил ежемесячных выплат семьям с детьми

Для оформления выплаты нужно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты о месту жительства.

В Рязанской области с 1 ноября вступили новые правила назначения выплат семьям с детьми. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что при оценке степени нуждаемости в мерах соцподдержки на данный момент не учитываются доходы мобилизованных граждан — членов семьи.

«Призыв члена семьи на военную службу по мобилизации должен быть подтвержден документально. Все действия, связанные с назначением социальной поддержки во время отсутствия мобилизованного гражданина (супруга) по месту проживания, могут выполняться его супругой», — пояснили в сообщении.

Пособие на детей от трех до семи лет назначается на полгода. По истечении срока подается заявление для предоставления выплаты в новом периоде.