Путин: Россия обсудит с ООН начало прокачки аммиака через Украину в рамках зерновой сделки

Возобновление прокачки аммиака планируется вести по трубопроводу Тольятти — Одесса. Российские власти считают, что поставки по нему были бы выгодны всем сторонам. И «Тольяттиазот», по словам Мазепина, уже готова к работе, но украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов по возобновлению транзита.

Россия обсудит с ООН начало прокачки аммиака через Украину в рамках зерновой сделки. Об этом в среду, 23 ноября, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям, предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщило агентство ТАСС.

Возобновление прокачки аммиака планируется вести по трубопроводу Тольятти — Одесса. Российские власти считают, что поставки по нему были бы выгодны всем сторонам. И «Тольяттиазот», по словам Мазепина, уже готова к работе, но украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов по возобновлению транзита.

Мазепин заявил, что в этих вопросах компания не компетентна и не может работать. В свою очередь президент Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию с ООН.

«Там параметры, цифры известны, объемы понятны. Выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен. Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — заключил президент.