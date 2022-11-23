Под Рязанью мужчину избил и ограбил незнакомец

В полицию обратился 35-летний житель Рязанского района и сообщил, что на улице села Поляны на него напал незнакомец, побил и отобрал рюкзак.

В селе Поляны Рязанского района на улице избили и ограбили незнакомца. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 35-летний мужчина и сообщил, что в Полянах на него на улице напал незнакомец, побил и отобрал рюкзак.

Полиция выяснила, что мужчина утром возвращался с тренировки в спорткомплексе. На улице его остановил, ударил и сорвал с плеча рюкзак, в котором находились полотенце, банные принадлежности, тапочки и тренировочный костюм. Нападавший скрылся.

Оперативники опросили жителей домов, расположенных рядом с местом преступления и попытались найти жителей села, которые проходили по улицам в момент ограбления.

Вскоре полицейским удалось найти очевидцев и выяснить, куда шел злоумышленник. Правоохранители разыскали и задержали 30-летнего жителя села. У него нашли и изъяли похищенный рюкзак.

Оказалось, что 30-летний житель Полян утром выпивал в подъезде дома и случайно увидел прохожего с рюкзаком. У местного жителя закончились деньги и он предположил, что в сумке у мужчины могут быть деньги или телефон. Подозреваемый остановил прохожего и напал на него. После он скрылся с похищенным рюкзаком. В нем он не нашел ничего ценного, но решил оставить себе тренировочный костюм себе. Воспользоваться им мужчина не успел.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»), по которой грозит до четырех лет лишения свободы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение вреда здоровью.