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Минфин США объявил дату введения потолка цен на российскую нефть
С пятого декабря начнет действовать так называемый потолок цен на энергоноситель из России

Министерство финансов США вводит ограничение на сделки с российской нефтью. С пятого декабря начнет действовать так называемый потолок цен на энергоноситель из России, пишет LIFE.

В ведомстве пояснили, что потолок цен на российскую нефть будет установлен после ряда «технических процедур», которые проведут США и их союзники. В предельную стоимость, которую они определят, не будут включены расходы на транспортировку нефти и страховку.

Отдельно Минфин США разрешил операции с российской нефтью, связанные с морской перевозкой энергоносителя в Японию в рамках проекта «Сахалин-2», но только до конца сентября 2023 года.

США также согласились сделать исключение для Болгарии, Хорватии и стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Американское ведомство намерено вскоре обнародовать руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из России.