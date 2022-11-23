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Малков поручил колледжам активнее выстраивать отношения с работодателями
Об этом он сообщил в ходе посещения мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образование» в строительном и железнодорожном колледжах Рязани.

Губернатор Павел Малков заявил, что необходимо развивать сотрудничество рязанских колледжей с работодателями. Об этом в среду, 23 ноября, он сообщил в ходе посещения мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образование» в строительном и железнодорожном колледжах Рязани.

Так, в Рязанском строительном колледже имени Героя Советского Союза Беглова губернатор ознакомился с организаций учебного процесса в мастерских «Геодезия» и «Технологии информационного моделирования BIM». Всего в рамках нацпроекта «Образование» в колледже создано пять современных образовательных площадок, оборудованных по передовым стандартам. Там он пообщался с педагогами и студентами.

Также глава региона посетил Рязанский железнодорожный колледж. Студенты продемонстрировали Малкову алгоритм действий дежурного подстанции при штатных действиях работы системы централизации и блокировки.

Губернатор отметил, что процесс образования в строительном и железнодорожном колледжах организован на высоком уровне, в том числе благодаря поддержке Минпросвещения.

«Результат говорит сам за себя: рязанские студенты достойно выступают на различных профессиональных состязаниях, занимают призовые места на чемпионате „WorldSkills Russia“. Мы продолжим работу по развитию наших колледжей и их оснащению передовым оборудованием. Важно, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. Для этого нужно активнее выстраивать связь с потенциальными работодателями. Я уже дал поручение региональному минстрою взять под патронаж строительный колледж. В железнодорожном — уже налажено конструктивное взаимодействие с РЖД, будем развивать сотрудничество», — заключил Малков.