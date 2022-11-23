Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева из-за проблем с электричеством

По его словам, частичная эвакуация может потребоваться только при худшем сценарии − когда потребуется отключение всего города.

Мэр Киева Виталий Клично не исключил, что зимой из-за проблем с электричеством понадобится частичная эвакуация жителей города. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью главы города немецкой газете Bild.

«Нам приходится отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, иначе система будет перегружена», — рассказал Кличко.

По его словам, частичная эвакуация может потребоваться только при худшем сценарии — когда потребуется отключение всего города.