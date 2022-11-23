Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
Птн, 25
-3°
ЦБ USD 60.66 -0.08 23/11
ЦБ EUR 62.18 0.06 23/11
Нал. USD 63.15 / 63.36 23/11 11:45
Нал. EUR 64.47 / 65.23 23/11 11:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
4 838
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
4 842
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
5 973
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
19 227
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева из-за проблем с электричеством
По его словам, частичная эвакуация может потребоваться только при худшем сценарии − когда потребуется отключение всего города.

Мэр Киева Виталий Клично не исключил, что зимой из-за проблем с электричеством понадобится частичная эвакуация жителей города. Об этом в среду, 23 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью главы города немецкой газете Bild.

«Нам приходится отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, иначе система будет перегружена», — рассказал Кличко.

По его словам, частичная эвакуация может потребоваться только при худшем сценарии — когда потребуется отключение всего города.