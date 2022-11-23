Госдума приняла закон о прожиточном минимуме в 14 375 рублей на 2023 год

В пояснительной записке к документу говорится, что, исходя из прогнозируемой границы бедности, прожиточный минимум в 2024 году составит уже 15 049 рублей.

Госдума приняла закон о прожиточном минимуме в 14 375 рублей на 2023 год. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что, исходя из прогнозируемой границы бедности, прожиточный минимум в 2024 году составит уже 15 049 рублей.

«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“ в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов», — говорится в документе.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции.