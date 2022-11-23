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Госавтоинспекторы призвали рязанцев учитывать погодные условия при движении
Информация об этом появилась в Telegram-канале органа.

Госавтоинспекторы призвали рязанцев учитывать погодные условия при движении. Информация об этом в среду, 23 ноября, появилась в Telegram-канале органа.

Так, на дороге необходимо быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

В непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада максимально снижать скорость. И обращать внимание на свое самочувствие.

«Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта», — напомнили в ГИБДД.

Также госавтоинспекторы напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут обратиться в любое из подразделений Рязанской области.