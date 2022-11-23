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Фигуристы дворца спорта «Олимпийский» стали победителями первенства Новомосковска

В понедельник, 21 ноября, в Новомосковск состоялось первенство города по фигурному катанию. В нем поучаствовали более 80 юных спортсменов, среди которых результаты показали воспитанники спортивной школы дворца спорта «Олимпийский».

Среди участников по второму юношескому разряду не оказалось равных соперников двум рязанским фигуристам. Лучшей среди девочек стала Ева Ефремова, среди мальчиков — Алексей Белкин, оба спортсмена тренируются у Ольги Шевцовой.

В соревнованиях по первому юношескому разряду на вершине пьедестала вновь оказались представители ДС «Олимпийский»: на первом месте — Елизавета Гаврикова (тренер-преподаватель Екатерина Шевцова), серебряным призером стала Валерия Романова (тренер-преподаватель Светлана Строилова).

Среди участников по третьему юношескому разряду на втором месте оказалась Арина Болобонкина (тренер-преподаватель Светлана Строилова), бронзовый призер — Ксения Власова (тренер — Татьяна Зоря).

По второму спортивному разряду лучше на первенстве оказалась рязанская фигуристка Варвара Березняк под руководством Оксаны Березняк. По третьему спортивному среди девочек не оказалось равных Елене Денисовой, на третье место попала — Софья Гаврилова, обе спортсменки тренируются под руководством Светланы Строиловой. Среди мальчиков — золотую медаль выиграл Иван Акбулатов (тренер-преподаватель Лариса Мелкова).

На данный момент спортсмены готовятся к первенству Рязанской области по фигурному катанию, которое состоится 7-8 декабря во дворце спорта «Олимпийский».