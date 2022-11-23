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Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма
В документе содержится перечень обвинений в адрес России, часть из которых не связана с СВО на Украине. Также Европарламент составил перечень реакций, которые ЕС должен проявить.

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, в которой Россия названа «государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма». Об этом в среду, 23 ноября, сообщило агентство «Интерфакс».

«За» резолюцию проголосовали 494 депутата, 58 парламентариев проголосовали против, 44 — воздержались.

В документе содержится перечень обвинений в адрес России, часть из которых не связана с СВО на Украине. Также Европарламент составил перечень реакций, которые ЕС должен проявить. Например, расширить список лиц, подпадающих под действие санкций, и рассмотреть меры против стран, которые помогают России обойти введенные санкции.

Среди еше одних рекомендаций евродепутатов — «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».