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Депутаты рязоблдумы приняли закон, упрощающий процедуру «гаражной амнистии»
В сентябре 2021 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому граждане должны предоставить перечень документов для бесплатного оформления в собственность земельного участка и капитального гаража, который на нем расположен.

Депутаты рязоблдумы приняли закон, упрощающий процедуру «гаражной амнистии». Информация об этом размещена на сайте регионального парламента.

В сентябре 2021 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому граждане должны предоставить перечень документов для бесплатного оформления в собственность земельного участка и капитального гаража, который на нем расположен. По словам исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Михаила Майорова, у многих рязанцев такие документы отсутствуют.

В связи с этим депутаты областной думы решили определить дополнительный список документов, один из которых может служить основанием для предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен используемый гражданином гараж, в случае отсутствия документов, предусмотренных законом о «гаражной амнистии».