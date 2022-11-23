Депутаты рязанской облдумы приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на три года

Депутаты рязанской облдумы приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на три года. Об этом сообщается на сайте парламента.

Заседание состоялось 23 ноября. По словам председателя парламента Аркадия Фомина, в документ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», помимо исполнения всех социальных обязательств, также заложен приоритет развития региона. Предусмотрено финансирование зарплаты бюджетникам, индексация соцвыплат, повышение МРОТ и прожиточного минимума, поддержка отдельных категорий граждан и многое другое.

Доходы Рязанской области на 2023 год составят 81,7 миллиардов рублей, большую часть из которых составят безвозмездные поступления. Расходы на 2023 год предусмотрены в объеме 84,6 млрд рублей. Деньги пойдут на реализацию 18 государственных программ, 10 ведомственных целевых программ и 1 адресной программы. В рамках государственных программ будут реализовываться 12 национальных проектов с объемом финансирования 18 млрд рублей, из них 9,5 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Поправки к проекту закона примет комитет по бюджету и налогам Рязанской областной Думы до 5 декабря, окончательное рассмотрение — 14 декабря.