Бюджет на 2023-2025 годы приняли во втором чтении с поправками «Единой России»

Бюджет на 2023-2025 годы приняли во втором чтении с поправками «Единой России». Об этом сообщил сайт ER.ru.

Поправки предусматривают увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи — либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума», — отметил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Кроме того, повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал."За первого ребенка он составит 590 тысяч рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мать, 780 тысяч рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают", — подчеркнул Андрей Исаев.

Ко второму чтению по инициативе партии еще 2,7 млрд рублей заложили в бюджет на занятость населения, в том числе — модернизацию центров занятости в 17 регионах страны. В рамках второго чтения расходы на здравоохранение по сравнению с 2019 годом увеличились в два раза. По сравнению с 2022 годом рост составил 1 трлн рублей.

«Базовый принцип бюджета неизменен — безусловное исполнение социальных обязательств, в том числе поддержка малообеспеченных, семей мобилизованных, тех, кто ушел добровольцем по контракту. Продолжится поддержка импортозамещающих предприятий, малого и среднего бизнеса. Необходимо обеспечить участие предприятий в нацпроектах, федеральных и региональных программах, активнее привлекать инвесторов и оказывать им содействие в максимально короткие сроки. Важная статья расходов — помощь пожилым людям, нуждающимся в долговременном уходе. Запланирована реализация проектов в сфере здравоохранения, образования и культуры, благоустройства территорий, соцзащиты. Среди приоритетов — создание современной инфраструктуры. Улучшения в сфере ЖКХ начнутся с модернизации систем водо- и теплоснабжения. Заложено финансирование строительства и реконструкции в 2023 году более 40 социальных объектов, в том числе ФОКа, школ — на 1100 мест в микрорайонах Семчино и Олимпийский в Рязани, на 960 мест в Касимове. В Шацком районе построят учебный корпус школы-интерната. Продолжится развитие сети ФАПов», — прокомментировал Павел Малков, губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».