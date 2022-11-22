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Зеленский призвал жителей Украины экономить электричество
По словам Зеленского, всем украинцам и бизнесу «надо быть очень экономными». Он попросил жителей страны распределять потребление по часам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны экономить электричество. Его слова во вторник, 22 ноября, привели РИА Новости.

Это связано с нанесением значительного ущерба украинской энергетике. По словам Зеленского, всем украинцам и бизнесу «надо быть очень экономными». Он попросил жителей страны распределять потребление по часам.

По словам украинского лидера, сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях.