В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «пятнадцатой» без «прав»

Выяснилось, что она уже неоднократно привлекалась к административной и даже уголовной ответственности за еду в пьяном виде.

В Сараевском районе остановили пьяную женщину на «пятнадцатой» без «прав». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Вечером в понедельник, 21 ноября, в селе Борец сотрудники ГИБДД остановили 45-летнюю женщину на «ВАЗе». Выяснилось, что она уже неоднократно привлекалась к административной и даже уголовной ответственности за еду в пьяном виде. В настоящее время у нее нет права управления транспортным средством.

Медосвидетельствование показало 0,220 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщину отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления»). Ей грозит административный арест до 15 суток.