В Рязани задержали мужчину за кражу денег и телефона в городском парке

В Рязани задержали мужчину за кражу денег и телефона из сумки 18-летней девушки. Как
В полицию обратилась 18-летняя рязанка и сообщила, что городском парке у Дворца детского творчества из сумки пропали деньги и сотовый телефон.
Девушка заметила пропажу после пробежки по парку около Дворца детского творчества. Девушка оставила сумку на скамейку и поглядывала за ней. В какой-то момент она упустила сумку из виду. Когда решила проверить все ли на месте, обнаружила, что в сумке нет денег и телефона.
Вскоре оперативники получили информацию, что на окраине Рязани мужчина пытается продать с рук сотовый телефон, похожий по описанию на похищенный из дамской сумки студентки.
Сотрудники полиции разыскали этого «продавца» и выяснили, что 44-летний рязанец причастен к хищению собственности 18-летней любительницы физкультуры. Мужчин оказался неоднократно судим за кражи.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части два статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.