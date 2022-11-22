В Рязани задержали мужчину за кражу денег и телефона в городском парке

В полицию обратилась 18-летняя рязанка и сообщила, что городском парке у Дворца детского творчества из сумки пропали деньги и сотовый телефон.

В Рязани задержали мужчину за кражу денег и телефона из сумки 18-летней девушки. Как сообщили в УМВД по Рязанской области, полицейские раскрыли кражу.

В полицию обратилась 18-летняя рязанка и сообщила, что городском парке у Дворца детского творчества из сумки пропали деньги и сотовый телефон.

Девушка заметила пропажу после пробежки по парку около Дворца детского творчества. Девушка оставила сумку на скамейку и поглядывала за ней. В какой-то момент она упустила сумку из виду. Когда решила проверить все ли на месте, обнаружила, что в сумке нет денег и телефона.

Вскоре оперативники получили информацию, что на окраине Рязани мужчина пытается продать с рук сотовый телефон, похожий по описанию на похищенный из дамской сумки студентки.

Сотрудники полиции разыскали этого «продавца» и выяснили, что 44-летний рязанец причастен к хищению собственности 18-летней любительницы физкультуры. Мужчин оказался неоднократно судим за кражи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части два статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.