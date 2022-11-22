В Рязани на замену светильников в 2023 году потратят 150 млн рублей

В гордуме заявили, что из более 15 тысяч светильников уже большая часть заменена.

В Рязани на замену светильников в 2023 году потратят 150 млн рублей.

Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ в гордуме во вторник, 22 ноября.

Замглавы администрации Михаил Ромодин отметил, что в 2023 году на замену светильников заложено в бюджете 150 млн рублей. По его словам, из чуть более 15 тысяч светильников уже большая часть заменена.

Кроме того, Ромодин подчеркнул, что на полное закрытие вопроса освещения в городе понадобится еще 350 млн рублей.

«Это замена оставшихся светильников, около 20-25%, и замена сети. А также частичное строительство новых линий освещения», — рассказал замглавы администрации города.