В Москве из-за непогоды произошел сбой в движении пригородных поездов

В районе станции Люблино из-за непогоды остановился состав.

В Москве из-за непогоды произошел сбой в движении пригородных поездов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Во вторник, 22 ноября, на Курском направлении и на линии МЦД-2 произошел сбой.

В районе станции Люблино из-за непогоды остановился состав. Сообщается, что поезда из Москвы в сторону области приходят с задержкой.

На опубликованных кадрах видно, что на Курском вокзале собралось множество пассажиров.