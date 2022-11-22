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В Михайловском районе полицейские задержали женщину, которая незаконно получала пособие

В Михайловском районе полицейские задержали женщину, которая незаконно получала пособие.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» в ходе проверки выявили мошенничество при получении социального пособия, которое назначается за проживание в зоне радиационного заражения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Полицейские установили, что 32-летняя жительница Михайловского района в 2014 году фиктивно зарегистрировалась в одном из сел, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения.

Она периодически получала социальную выплату, хотя сама проживала в Михайлове. Женщина незаконно завладела 67 621 рублями.

В отношении мошенницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.