В Михайловском районе полицейские задержали женщину, которая незаконно получала пособие.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» в ходе проверки
Полицейские установили, что 32-летняя жительница Михайловского района в 2014 году фиктивно зарегистрировалась в одном из сел, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения.
Она периодически получала социальную выплату, хотя сама проживала в Михайлове. Женщина незаконно завладела 67 621 рублями.
В отношении мошенницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.