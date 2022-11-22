В Калужской области подросток ради развлечения убил бомжа

Причастного к преступлению 17-летнего местного жителя вычислили по камерами видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

В Калужской области подросток ради развлечения убил бомжа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в августе 2022 года в Людинове. В одном из гаражей мужчина без определенного места жительства нашел тело своего 44-летнего приятеля с многочисленными переломами и телесными повреждениями.

Причастного к преступлению 17-летнего местного жителя вычислили по камерами видеонаблюдения. Молодой человек сознался, что избил неизвестного ему мужчину, который ночевал в гараже, без причины, желая развлечься.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).