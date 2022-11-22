В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до семи лет

В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия для родителей с детьми до семи лет. Соответствующая инициатива во вторник, 22 ноября, прозвучала от депутата Василия Власова,
Парламентарий предложил обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей. Он подчеркнул, что в настоящее время родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место, но лишь при госпитализации ребенка до четырех лет, либо при наличии медицинских показаний.
Однако Власов уверен, что дети от четырех до семи лет не всегда могут сами ухаживать за собой, особенно при госпитализации. Также на них сказывается стресс из-за нахождения в медицинском учреждении без родителей.
Письмо с соответствующей инициативой Власов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.