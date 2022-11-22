В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до семи лет

По словам депутата Василия Власова, в настоящее время родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место, но лишь при госпитализации ребенка до четырех лет, либо при наличии медицинских показаний. Однако дети от четырех до семи лет не всегда могут сами ухаживать за собой, особенно при госпитализации.