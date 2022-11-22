Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
ЦБ USD 60.74 0.37 22/11
ЦБ EUR 62.12 -0.33 22/11
Нал. USD 63.2 / 66 22/11 10:10
Нал. EUR 64.56 / 66.4 22/11 10:07
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
3 849
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
3 934
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
5 078
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
18 344
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до семи лет
По словам депутата Василия Власова, в настоящее время родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место, но лишь при госпитализации ребенка до четырех лет, либо при наличии медицинских показаний. Однако дети от четырех до семи лет не всегда могут сами ухаживать за собой, особенно при госпитализации.

В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия для родителей с детьми до семи лет. Соответствующая инициатива во вторник, 22 ноября, прозвучала от депутата Василия Власова, передало RT.

Парламентарий предложил обеспечить родителей бесплатным питанием и спальным местом при госпитализации детей. Он подчеркнул, что в настоящее время родитель имеет право на бесплатное питание и спальное место, но лишь при госпитализации ребенка до четырех лет, либо при наличии медицинских показаний.

Однако Власов уверен, что дети от четырех до семи лет не всегда могут сами ухаживать за собой, особенно при госпитализации. Также на них сказывается стресс из-за нахождения в медицинском учреждении без родителей.

Письмо с соответствующей инициативой Власов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.