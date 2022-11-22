В Деулине завершился ремонт аварийного моста

Об этом написал вице-губернатор Артем Бранов.

В Деулине завершился ремонт аварийного моста. Об этом во вторник, 22 ноября, написал вице-губернатор Артем Бранов на личной странице во «Вконтакте».

"Ремонт моста через Пру в селе Деулино Рязанского района завершился. Переправа на правый берег теперь надежная и безопасная. Строители приступили к разбору искусственной дамбы. Его окончат в течение 1-2 дней", — написал Бранов.

Он также добавил, что работы шли в непростых условиях, однако подрядчики справились. Объект сдадут на несколько дней раньше оговоренного срока.

Аварийный мост в Деулине и временную дамбу обещали разобрать еще в октябре. В ноябре губернатор Павел Малков на заседании областного правительства поручил завершить работы к середине ноября.