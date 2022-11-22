В Чебоксарах двое детей отравились угарным газом, мальчик погиб

В доме № 9 на улице Тимофея Кривова отравились угарным газом дети восьми и 14 лет.

В Чебоксарах двое детей отравились угарным газом, мальчик погиб. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Инцидент произошел во вторник, 22 ноября. В доме № 9 на улице Тимофея Кривова отравились угарным газом дети восьми и 14 лет.

Мальчик погиб, его сестру доставили в больницу с отравлением средней степени тяжести.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за отсутствия тяги в газовой колонке.