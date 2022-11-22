Умер ветеран журналистики Владимир Голдабенков

Ему было 85 лет.

Умер ветеран журналистики Владимир Голдабенков. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщило ИД «Пресса».

Его не стало накануне в понедельник, 21 ноября. Через месяц ему должно было исполниться 86 лет.

Владимир Голдабенков родился и прожил всю жизнь в Спасске. В редакции районной газеты «Спасские вести» он работал с 1972 года. В редакцию он пришел литературным сотрудником партотдела. Общался с парторгами и председателями колхозов, освещал партсобрания, писал о достижениях и заслугах заводов, предприятий, колхозов и совхозов, которых в те годы в районе было очень много, писал и критические очерки. Но в большинстве его статей главными героями были простые люди.

За 24 года Владимир Голдабенков трудился в редакции на разных должностях: заведующим отделом писем, ответственным секретарем, заместителем редактора.

В 1996 году он ушел на пенсию.

Коллектив и ветераны редакции районной газеты глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Викторовича Голдабенкова и выражают искренние соболезнование его родным и близким.