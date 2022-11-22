Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
-1°
ЦБ USD 60.74 0.37 22/11
ЦБ EUR 62.12 -0.33 22/11
Нал. USD 63.32 / 63.72 22/11 12:00
Нал. EUR 64.62 / 65.1 22/11 12:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
4 005
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
4 083
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
5 227
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
18 484
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Умер ветеран журналистики Владимир Голдабенков
Ему было 85 лет.

Умер ветеран журналистики Владимир Голдабенков. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщило ИД «Пресса».

Его не стало накануне в понедельник, 21 ноября. Через месяц ему должно было исполниться 86 лет.

Владимир Голдабенков родился и прожил всю жизнь в Спасске. В редакции районной газеты «Спасские вести» он работал с 1972 года. В редакцию он пришел литературным сотрудником партотдела. Общался с парторгами и председателями колхозов, освещал партсобрания, писал о достижениях и заслугах заводов, предприятий, колхозов и совхозов, которых в те годы в районе было очень много, писал и критические очерки. Но в большинстве его статей главными героями были простые люди.

За 24 года Владимир Голдабенков трудился в редакции на разных должностях: заведующим отделом писем, ответственным секретарем, заместителем редактора.

В 1996 году он ушел на пенсию.

Коллектив и ветераны редакции районной газеты глубоко скорбят по поводу смерти Владимира Викторовича Голдабенкова и выражают искренние соболезнование его родным и близким.