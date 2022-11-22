Рязанский депутат Андрей Глазунов вернулся в город по боевому распоряжению

По его словам, командировка ему необходима для доукомплектования оборудованием и хозяйственных закупок для батальона.

Депутат облдумы Андрей Глазунов сообщил, что вернулся в Рязань по боевому распоряжению в командировку. Об этом во вторник, 22 ноября, он написал на личной странице во «Вконтакте».

По его словам, командировка ему необходима для доукомплектования оборудованием и хозяйственных закупок для батальона.

«Несколько дней здесь, буду на связи. Прибыл по боевому распоряжению в командировку в Рязань для доукомплектования оборудованием и хозяйственных закупок для батальона. Писать и отвечать, когда за линией, не могу. Но я все читаю! Спасибо за пожелания и добрые слова. Мы победим!» — написал Глазунов.

Ранее РЗН. инфо составило список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт. Среди них был Андрей Глазунов. Позже депутат сообщил, что отправился добровольцем в зону СВО.

Фото с личной страницы Андрея Глазунова