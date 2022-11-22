Рязанец победил на слете Дедов Морозов в Великом Устюге

Об этом журналисту РЗН. инфо рассказал сам мужчина.

Рязанский Дед Мороз Дмитрий Рюмин победил на фестивале-слете в Великом Устюге. Об этом журналисту РЗН. инфо рассказал сам мужчина.

С 21 по 23 октября в Великом Устюге прошел фестиваль-слет Дедов Морозов и Снегурочек «Зимородок», где соревновались десять сказочных героев.

«Это был первый фестиваль в Великом Устюге, а так я регулярно езжу по всем слетам в разные города. На них неимоверная атмосфера, где Дедушки Морозы из разных регионов страны обмениваются опытом. В отборочном туре, насколько я знаю, подали заявку на участие более 60 человек из Пензы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и многих других регионов страны. Заочно нужно было написать легенду и снять ролик. По результатам отборочного этапа были определены десять участников конкурсной программы, которые отправились соревноваться в Великий Устюг. Среди них был и я», — поделился Дмитрий.

По словам Мороза Рязанского, два дня они проходили конкурсные испытания, соревновались друг с другом и посещали мастер-классы.

«Эмоции я получил колоссальные. Особенно запомнились катания на печках. Считаю, что каждому Деду Морозу нужно съездить в гости к главному Деду Морозу и пообщаться с ним. Три дня для нас пролетели, как один. Мы очень много общались, гуляли, пили чай с Дедом Морозом из Устюга, а также проходили испытания. Например, запомнилось задание — сделать визитку, привязанную к городу. Я не долго думая, смонтировал ролик, а друзья написали слова для песни, в которой было сказано про ВДВ, Евпатия Коловрата, Есенина и грибы с глазами», — отметил Дмитрий Рюмин.

По итогу, Мороз Рязанский получил специальный диплом за создание яркого образа.

Также Дмитрий подчеркнул, что от Российского Деда Мороза он получил важный документ «ДедМорозное право на чудо». Этот документ дает право вершить сказку, дарить добро и радость детям и взрослым, творить волшебство и сохранять дух Нового года на территории Рязанской области.