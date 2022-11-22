Пытавшийся украсть иконы житель Клепиковского района получил условный срок. Об этом
20 июля 60-летний пенсионер ехал на велосипеде через деревню Большое Дарьино. В одном из домов он решил похитить ценные вещи. Мужчина проник в дом и увидел на кухне и в комнате на полках иконы. Поставив иконы на пол около входной двери, мужчина продолжил осматривать дом, но в этот момент зашла хозяйка. После этого мужчины молча вышел из дома, а иконы остались стоять около двери. Предположительный ущерб, который он мог нанести хозяйке дома, составил 69 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года.