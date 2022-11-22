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Пытавшийся украсть иконы житель Клепиковского района получил условный срок
Предположительный ущерб, который он мог нанести, составил 69 тысяч рублей.

Пытавшийся украсть иконы житель Клепиковского района получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

20 июля 60-летний пенсионер ехал на велосипеде через деревню Большое Дарьино. В одном из домов он решил похитить ценные вещи. Мужчина проник в дом и увидел на кухне и в комнате на полках иконы. Поставив иконы на пол около входной двери, мужчина продолжил осматривать дом, но в этот момент зашла хозяйка. После этого мужчины молча вышел из дома, а иконы остались стоять около двери. Предположительный ущерб, который он мог нанести хозяйке дома, составил 69 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года.