Производитель видеокарт Nvidia ушел из России

Также производитель закрыл офис в России из-за невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников. Часть сотрудников компания вывезла в офисы в других странах.

Производитель видеокарт Nvidia ушел из России. Об этом свидетельствует отчетность компании за третий квартал 2022 года, пишет «Лента.ру».

Также производитель закрыл офис в России из-за невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников. Часть сотрудников компания вывезла в офисы в других странах.

Российский рынок приносил компании не более двух процентов выручки, в игровом направлении — четыре процента. Убытки от ухода из страны составили 16 миллионов долларов.