Пресс-секретарем губернатора Рязанской области назначили Павла Кирдяшкина

Его представил Павел Малков на заседании правительства.

Пресс-секретарем губернатора Рязанской области назначили Павла Кирдяшкина. Его во вторник, 22 ноября, представил Павел Малков на заседании областного правительства.

«Образование имеет профильное: стратегические коммуникации. Опыт работы в этой сфере семь лет. Работал с крупными компаниями, федеральными органами власти, в серьезных федеральных проектах был задействован. Молодой, активный», — рассказал о Кирдяшкине глава региона.

Малков попросил коллег оказывать пресс-секретарю содействие.

Фото ИД «Пресса»