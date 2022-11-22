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Пресс-секретарем губернатора Рязанской области назначили Павла Кирдяшкина
Его представил Павел Малков на заседании правительства.

Пресс-секретарем губернатора Рязанской области назначили Павла Кирдяшкина. Его во вторник, 22 ноября, представил Павел Малков на заседании областного правительства.

«Образование имеет профильное: стратегические коммуникации. Опыт работы в этой сфере семь лет. Работал с крупными компаниями, федеральными органами власти, в серьезных федеральных проектах был задействован. Молодой, активный», — рассказал о Кирдяшкине глава региона.

Малков попросил коллег оказывать пресс-секретарю содействие.

Фото ИД «Пресса»