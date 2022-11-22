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Названы даты окончания действия льготной ипотеки с господдержкой на новостройки
Одно из наиболее выгодных ценовых предложений сегодня на рынке рязанской недвижимости от ГК «Стройпромсервис». На сайте застройщика stroy-proms.ru доступны более 70 вариантов планировок с предчистовой отделкой от 1,4 млн рублей в строящихся проектах и действует специальное предложение на готовые квартиры от 2,3 млн рублей.

Действие ипотечной госпрограммы на новостройки в России завершится 31 декабря 2022 года, на днях об этом заявили в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев, а значит, осталось меньше 1,5 месяцев, чтобы купить квартиру по самой низкой ставке — от 0,1%.

Напомним текущие условия действия льготной ипотеки:

  • ставка фиксируется на весь срок;
  • первый взнос — 15%, в том числе можно использовать и материнский капитал в качестве ПВ;
  • максимальный срок кредита 30 лет.

Одно из наиболее выгодных ценовых предложений сегодня на рынке рязанской недвижимости от ГК «Стройпромсервис». На сайте застройщика stroy-proms.ru доступны более 70 вариантов планировок с предчистовой отделкой от 1,4 млн рублей в строящихся проектах и действует специальное предложение на готовые квартиры от 2,3 млн рублей.

Не стоит откладывать покупку квартиры, ведь уже в январе параметры льготной ипотечной госпрограммы могут быть пересмотрены, а проценты по ней значительно увеличатся.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Справка:

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.