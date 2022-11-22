На Волхонском шоссе в коллекторе нашли полуразложившийся труп женщины

Сотрудники полиции Ломоносовского района Ленинградской области приступили к выяснению обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили на строительной площадке. Об этом сообщает агентство ФАН.

Днем 21 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в коллекторе сточных вод на стройплощадке на Волхонском шоссе.

Прибывшие на место полицейские подтвердили страшную находку. Труп направили в морг для установления причин и обстоятельств гибели женщины. Проводится проверка.