Минтранс разрешил пассажирам верхних полок в поезде спускаться на нижние для приема пищи

Разрешение начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Пассажирам верхних полок в поезде дали законное право садиться на нижние полки для приема пищи. Соответствующий приказ подписал минтранс.

Разрешение начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Согласно ему, на завтрак пассажиру верхней полки будет отводиться 30 минут в период с 7.00 до 10.00, на обед — не более часа с 12.00 до 15.00 и полчаса на ужин с 19.00 до 21.00.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — говорится в документе.

Ранее Минтранс уже готовил проект приказа, согласно которому пассажиры нижних полок по требованию проводников обязаны были уступать место у стола для попутчиков с верхних полок. В ведомстве считают, что новая инициатива повысит качество обслуживания пассажиров.