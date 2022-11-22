Госжилинспекция решила отштукатурить осыпающийся балкон дома в центре Рязани

Госжилинспекция решила отштукатурить осыпающийся балкон дома № 17 по улице Семинарская. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области провела осмотр фасада дома № 17 по улице Семинарская.

«В ходе осмотра фасада дома отмечаются значительные повреждения отдельных балконов и штукатурного слоя стен со стороны двора и повреждения отдельных балконов со стороны ул. Семинарская. В целях соблюдения безопасности управляющей организацией огорожена зона в месте расположения поврежденного балкона со стороны улицы.

Указанные повреждения должны быть устранены в ходе проведения работ по капитальному ремонту фасада дома», — говорится в сообщении. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области отметил, что капитальный ремонт фасада дома № 17 по улице Семинарская запланирован на 2024 год.

Госжилинспекция региона также подчеркнула, что ремонт штукатурного слоя балкона со стороны улицы Семинарская запланирован управляющей компанией на ноябрь 2022 года «при условии благоприятных погодных условий». Кроме того, в ведомстве добавили, что в 2013 году «УК Центр» проводила ремонт лицевой и боковых сторон фасада дома «в объеме выделенных средств».

Напомним, рязанцы пожаловались на аварийный дом в центре города.