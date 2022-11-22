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Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных.

Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими военными, пишет РИА Новости.

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — говорится в заявлении.

Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.

Документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.

По факту расстрела безоружных военных СК возбудил уголовное дело.