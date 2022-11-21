Жителей Каховского района призвали эвакуироваться
Эвакуацию объявили в связи с высоким уровнем военной угрозы.
В понедельник, 21 ноября, жителей Каховского района призвали немедленно эвакуироваться. Информацию разместили в официальном Telegram-канале администрации района.
Эвакуацию объявили в связи с высоким уровнем военной угрозы. Жителей эвакуируют автомобильным транспортом из пунктов эвакуации.
Уточняется, что по месту эвакуации гражданам предоставят бесплатное проживание и питание.
Ранее сообщалось, что с левого берега Днепра эвакуировали администрацию Каховского района.