Жителей Каховского района призвали эвакуироваться

Эвакуацию объявили в связи с высоким уровнем военной угрозы.

В понедельник, 21 ноября, жителей Каховского района призвали немедленно эвакуироваться. Информацию разместили в официальном Telegram-канале администрации района.

Эвакуацию объявили в связи с высоким уровнем военной угрозы. Жителей эвакуируют автомобильным транспортом из пунктов эвакуации.

Уточняется, что по месту эвакуации гражданам предоставят бесплатное проживание и питание.

Ранее сообщалось, что с левого берега Днепра эвакуировали администрацию Каховского района.