Житель Клепиковского района получил 10,5 лет колонии за серийное производство наркотиков

Житель Клепиковского района получил 10,5 лет колонии за серийное производство наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сегодня Рязанским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района, который признан виновным в совершении 2 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Судом установлено, что в середине марта 2020 года гражданин К. с помощью одного из приложений обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вступил с неустановленными лицами, действующими под псевдонимами, в предварительный преступный сговор, направленный на серийное производство наркотического средства мефедрон в целях его дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления в интересах организованной группы, гражданин К. при помощи своей сожительницы с апреля 2020 года по конец февраля 2021 года оборудовал под лабораторию помещение жилого дома в с. Прудки Клепиковского района, где с использованием специального химического и иного оборудования, прекурсоров и иных веществ путем проведения химических реакций и процессов незаконно произвел наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в особо крупном размере. За осуществление незаконного серийного производства наркотического средства в качестве вознаграждения гражданин К. получил денежные средства в виде виртуальной криптовалюты «биткоин», эквивалентной сумме более 8 миллионов рублей, которые с помощью банковских технологий перевел на банковские карты, зарегистрированные на имя дочери своей сожительницы.

Незаконная деятельность К. в составе организованной группы была пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками ФСБ России по Рязанской области 03 марта 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершении преступлений, раскаялся в содеянном, на стадии следствия с момента своего задержания добровольно активно способствовал расследованию, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что было учтено ему при назначении наказания.

Суд назначил К. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.