Выросло число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Об этом передает
Пожар произошел днем в воскресенье, 20 ноября, в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу: Комсомольская площадь, дом № 1А, строение 18.
Возгорание ликвидировали полностью в 23:55. На место выезжали 34 единицы техники, 121 человек личного состава МЧС Москвы и спецпоезд.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила
Следователи провели частичный осмотр, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.