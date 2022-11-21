Выросло число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Об этом передает РИА Новости .

Пожар произошел днем в воскресенье, 20 ноября, в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу: Комсомольская площадь, дом № 1А, строение 18.

Возгорание ликвидировали полностью в 23:55. На место выезжали 34 единицы техники, 121 человек личного состава МЧС Москвы и спецпоезд.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила пресс-служба СК РФ.

Следователи провели частичный осмотр, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.