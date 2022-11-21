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Водителей Рязани предупредили об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды
Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует автовладельцам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

Водителей Рязани предупредили о повышенной опасности на дорогах из-за снега и гололеда.

В областном УМВД обратились к водителям, с просьбой быть осторожнее на дорогах в непогоду.

В сообщении говорится, что возрастает число аварий с материальным ущербом, видимость на дороге снижается, дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует дорожно-транспортные происшествия.

Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует автовладельцам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

Пешеходам во избежание несчастных случаев на дороге необходимо переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а чтобы максимально себя обезопасить, особенно в условиях недостаточной видимости и в темное время суток, следует использовать на своей одежде световозвращающие элементы.